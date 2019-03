Éclaircie économique après les tensions diplomatiques Paris-Rome

1 mars 2019 Par Par Agence Reuters

Les ministres français et italien de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire et Giovanni Tria, ont affiché vendredi leur entente, tournant la page des accrochages des dernières semaines entre Paris et Rome et assurant de leur volonté commune de faire évoluer l'Europe face à la concurrence chinoise et américaine.