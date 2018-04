The Hindu affirme qu’il est impossible d’avoir le détail de l’achat par l’Inde des 26 avions Rafale signé lors de la visite du président français. Ce secret s’expliquerait, selon New Delhi, par un nouveau traité sur la confidentialité des échanges stratégiques entre les deux pays. Mais l’opposition indienne, notamment le parti du Congrès, s’émeut de cette vente conclue par le gouvernement fédéral alors qu’un appel d’offres pour 126 avions de combat était en cours. Lire l’article de The Hindu.