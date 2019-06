Dans les quartiers populaires, les services publics à la merci de la fracture numérique

Jamila vient d'allumer un ordinateur pour la première fois de sa vie. L'action peut sembler banale, mais pour cette cinquantenaire sans emploi, habitante de Saint-Denis, elle signifie beaucoup. « J'ai toujours été une femme indépendante et depuis quelques années, je me heurte à un réel handicap », confie-t-elle. À sa gauche, Émilie, en arrêt maladie depuis un an, a déjà touché à l'informatique lorsqu'elle travaillait dans un hôpital. Mais depuis, ses souvenirs se sont envolés. « Je suis obligée de demander de l'aide à ma fille, mais elle en a marre », chuchote cette mère de famille.