Le dilemme est assez simple en apparence : faut-il plus de maîtres ou moins d’élèves ? Sans le vouloir, le ministre de l’éducation nationale a mis en concurrence deux dispositifs : d’un côté, le « Plus de maîtres que de classes », qui prévoit la présence, quelques heures par jour, d’un maître supplémentaire, pour permettre de travailler en petits groupes par exemple, et de l’autre côté, la réduction des effectifs dans les classes de CP en REP +, le grade supérieur de l’éducation prioritaire.