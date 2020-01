D’anciens compagnons brisent le silence sur des violences sexuelles à Emmaüs

2 janvier 2020 Par Pauline Bandelier (avec Sophie Boutboul)

Deux anciens compagnons ont porté plainte pour violences physiques et attouchements sexuels contre un responsable de l’antenne Emmaüs de Chatou (Yvelines). Un autre ex-compagnon se plaint de faits similaires et plusieurs témoins attestent de coups, de propos à connotation sexuelle et de baisers forcés portés à des publics vulnérables. Emmaüs France ne semble pas avoir pris la mesure des faits exposés.