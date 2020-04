A Lyon, les dealers ajustent leur business au confinement

2 avril 2020 Par Mathieu Martinière (We Report pour Mediacités Lyon)

Livraisons à domicile, vendeurs masqués et gantés… Les trafiquants de cannabis et autres stupéfiants s’adaptent à la crise du coronavirus. Mais la fermeture des frontières réduit leurs stocks et commence à entamer leurs affaires. Une enquête de notre partenaire Mediacités.