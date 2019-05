Comment l’idéologie nazie a prospéré après la guerre

L’idéologie nazie a-t-elle prospéré après la Seconde Guerre mondiale ? L’historien Nicolas Lebourg, spécialiste des extrêmes droites et chercheur à l’université de Montpellier, se penche sur la question dans Les nazis ont-ils survécu ? Enquête sur les internationales fascistes et les croisés de la race blanche, un ouvrage fouillé à paraître aux éditions du Seuil le 2 mai et documenté par des archives inédites.