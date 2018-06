Une avocate est accusée de s’accaparer l’argent des chibanis de la SNCF

Leur joie était immense, et elle fut belle à voir. Après des années de procédure, plus de huit cents retraités marocains de la SNCF obtenaient la condamnation de leur ancien employeur pour discrimination, le 31 janvier dernier devant la cour d’appel de Paris. Bouleversés, des chibanis (cheveux blancs en arabe) embrassaient leur avocate et la portaient en triomphe dans les couloirs du palais de justice (voir les reportages de France 24 et TV5 Monde).