Accusé de viol et de violences, l’ambassadeur du Liban va échapper à la justice

Mise en garde Cet article fait état de violences sexuelles.

L’uneL’une l’accuse de l’avoir frappée à la tête avec un presse-papier en marbre et de l’avoir violée. Une seconde d’avoir tenté de la renverser en voiture et de l’avoir étouffée dans son matelas. Toutes deux évoquent des violences infligées pendant plusieurs années par celui avec lequel elles entretenaient une relation intime. L’homme qu’elles accusent s’appelle Rami Adwan, il est ambassadeur du Liban en France depuis 2017 et « conteste toute accusation d’agression » « verbale, morale, sexuelle ». Il n’aura de toute façon pas à en répondre devant la police et la justice, son statut diplomatique lui offrant une immunité totale et inviolable.