Affaire Dassault: quatre ans ferme requis contre l’ancien maire de Corbeil

«Les faits sont d’une extrême gravité. […] On n’avait jamais vu en France une ville avec un tel degré de corruption et de décomposition. » Le procureur Patrice Amar, du Parquet national financier (PNF), n’a pas mâché ses mots, lundi, lors de son réquisitoire, au procès de l’affaire Dassault, ce système d’achat de voix présumé qui a permis au milliardaire d’être élu maire de Corbeil-Essonnes, puis à son salarié et homme de paille Jean-Pierre Bechter de lui succéder en 2009.