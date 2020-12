Dons d’ordinateurs aux lycéens d’Ile-de-France: de la com’ et des bugs

C’était la grande annonce de sa conférence de presse de rentrée. Tous les élèves de seconde des lycées d’Île-de-France se verraient offrir un ordinateur, promettait la présidente du conseil régional Valérie Pécresse, le 25 août dernier. Une opération massive censée « pulvériser la fracture numérique », selon ses propres mots, en généralisant une expérimentation lancée à l’automne 2019.

Dès le mardi 1er septembre, Valérie Pécresse invitait les journalistes dans un lycée de Mantes-la-Jolie (Yvelines) pour y distribuer les premiers ordinateurs. « C’était une nécessité, plaide-t-on aujourd’hui à la présidence du conseil régional. Il faut savoir qu’on a fait en 15 mois ce que d’autres régions ont fait en quatre ans. » Et il fallait que ça se voie : dans les semaines suivantes, ce sont les élus de la majorité qui faisaient le tour des lycées, en pères et mères Noël avant l’heure.

Thierry Meignen, le maire du Blanc-Mesnil et conseiller régional, lors d'une distribution d'ordinateurs. © Capture d'écran Twitter.

Quinze mois après son lancement et trois mois après la généralisation de l’opération, les équipements offerts par Valérie Pécresse sont loin d’avoir pulvérisé la fracture numérique, malgré les 116 millions d’euros que la Région y a investis. Les témoignages d’élèves, de parents et de professeurs recueillis par Mediapart montrent au contraire une utilisation parcellaire et compliquée de l’outil numérique.

La Région a bien distribué près de 150 000 ordinateurs depuis septembre 2019, dont 108 000 depuis la rentrée de septembre. Tous les élèves de seconde sont censés avoir reçu leur petit cadeau du conseil régional, ainsi que leurs professeurs. Les élus franciliens ont même voté une rallonge : 70 000 nouveaux ordinateurs devraient être livrés en janvier, principalement destinés aux élèves de première et de terminale qui en auraient exprimé le besoin.

De quoi équiper tous les élèves… ou presque. Les lycéens de la voie professionnelle n’ont pas eu la chance de recevoir les ordinateurs du conseil régional. Ils ont dû se contenter de tablettes. Celles-là mêmes dont 160 000 exemplaires avaient été distribués l’année dernière, et qui avaient été abandonnées cette année, au profit des ordinateurs. « C’est incroyable tellement c’est inégalitaire, s’offusque Yannick Trigance, conseiller régional socialiste. Pourquoi on considérerait que les lycéens professionnels peuvent se contenter d’une tablette qui a échoué ? »

Au cabinet de Valérie Pécresse, on rétorque que c’était un souhait de la « grande majorité des lycées professionnels », intéressés par ces tablettes plus simples à utiliser en atelier ou en cuisine. On reconnaît cependant qu’un certain nombre de lycées souhaiteraient désormais avoir des ordinateurs : un groupe de travail a été mis en place à ce sujet pour mener une expérimentation à partir de janvier et « faire évoluer le dispositif à la rentrée 2021 ».

Mais, à en croire ceux qui les ont déjà, les ordinateurs ne sont pas la panacée. Les premières semaines d’utilisation font même sérieusement douter une bonne partie des lycéens et enseignants. Mathieu Logothetis, professeur d’histoire-géographie dans un lycée de Villemomble (Seine-Saint-Denis) et secrétaire académique du Snes-FSU, résume l’état d’esprit : « À la base, c’est une bonne idée mais… il faut reconnaître que le système n’est pas hyper-performant. »

« Franchement, ça ne marche pas bien du tout, confirme Yannick Trigance, également secrétaire national à l’éducation du Parti socialiste (PS). Toutes les remontées du terrain nous montrent qu’il y a plein de difficultés. Au bout du bout, l’objectif est quand même de permettre aux élèves de réussir. Là, ça n’est clairement pas ce qui se passe dans les lycées. »

Un échange de courriels, que Mediapart a pu consulter, illustre le sentiment général. Dans la boucle interne d’un lycée de Seine-Saint-Denis, pas plus tard que ce mardi 1er décembre, un professeur interroge ses collègues : « Y a-t-il un professeur ou un collègue officiellement référent informatique du lycée ? C’est pour envoyer un ordinateur de la Région Île-de-France en SAV [service après-vente – ndlr]. » Dans la soirée, le référent informatique lui répond : il lui « semble » qu’il faut passer par La Poste pour assurer le SAV des ordinateurs.

Mais son post-scriptum vaut le détour : « Je serais assez partant pour les renvoyer tous en bloc à cause du “bug #1” : ordinateurs bridés ; bios protégé ; OS [système d’exploitation – ndlr] médiocre, payant, non respectueux de la vie privée. On sent que Valérie Pécresse n’a pas lu “Les enfants ne savent pas se servir d’un ordinateur et vous devriez vous en inquiéter”. » L’enseignant fait référence à un article de blog dans lequel un professeur anglais expose sa vision du numérique à l’école.

Lorsqu’on évoque ces retours négatifs, l’entourage de la présidente du conseil régional d’Île-de-France nie en bloc : « C’est tout le contraire. Les remontées des élèves, des proviseurs et des enseignants sont très positives. On a beaucoup de remerciements. C’est une opération qui a été très utile, encore plus avec l’arrivée du Covid. Ça a permis d’assurer la continuité pédagogique dans les lycées. »

Jean-Yves Hepp est tout aussi satisfait. C’est l’entreprise qu’il dirige depuis treize ans depuis Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), Unowhy, qui fournit les ordinateurs à la Région. « Il faut avoir conscience du nombre de terminaux livrés dans un délai assez court, se défend-il. On a livré 350 000 ordinateurs et tablettes, c’est le plus grand projet de déploiement numérique en Europe. Pour moi, aujourd’hui, c’est une réussite mais ça le sera à 100 % quand on aura rempli tous les besoins, évidemment. »

La fiche technique de l'ordinateur distribué aux lycéens franciliens. © Région Île-de-France La fiche technique de l'ordinateur distribué aux lycéens franciliens. © Région Île-de-France

Dans les lycées, les ordinateurs sont censés remplacer les manuels à l’ancienne. Exit les bouquins lourds et volumineux, en tout cas pour les lycées qui ont fait ce choix – environ un sur deux l’année dernière. Les élèves n’ont plus qu’à ouvrir leur ordinateur (qui pèse à peine 1,4 kg), se connecter sur un site Internet dédié à cet effet et ouvrir leur manuel. Enfin, normalement… Pour que tout cela fonctionne, il faut que les ordinateurs aient suffisamment d’autonomie pour tenir la journée et qu’ils donnent accès à Internet. Dans les deux cas, ça coince un peu.

Des élèves qui partagent leur propre connexion Internet

Parmi les difficultés, la question de la connexion à Internet revient avec récurrence. Les témoignages recueillis par Mediapart vont quasiment tous dans le même sens. « Les salles sont connectées au réseau Internet du lycée mais celui-ci est sécurisé et les élèves n’y ont pas accès, note par exemple Karim (le prénom a été modifié), professeur de maths dans un lycée de Bobigny (Seine-Saint-Denis). C’est normal mais il n’y a pas d’alternative. »

Dans la classe de Dounia, lycéenne à Villepinte (Seine-Saint-Denis) et secrétaire nationale de la Fidl, un syndicat lycéen, les élèves ont trouvé une solution : ceux qui ont des forfaits avec Internet partagent leur connexion avec quelques-uns de leurs camarades. Ce sont donc les lycéens, ou une partie d’entre eux, qui payent l’accès aux manuels scolaires. « Il y a un gouffre entre ce qui a été annoncé et ce que les lycéens ont vraiment », dénonce Mathieu Devlaminck, président de l’Union nationale des lycéens (UNL). « L’autre souci, c’est que les ordinateurs se déchargent hyper vite, poursuit Dounia. On les utilise pour un ou deux cours et puis ils s’éteignent. »

Dans les lycées franciliens de 2020, les prises se font rares et l’accès à l’électricité est précieux. Dounia et ses camarades s’organisent par exemple pour recharger leurs ordinateurs entre deux cours, quatre par quatre, au fond de la salle d’un professeur consentant. Mathieu Logothetis est encore moins bien loti : « Dans ma salle, on a deux prises. Et les machines finissent toujours par caler au bout d’un moment. C’est très bête mais ça empêche de les utiliser. »

Jean-Yves Hepp, le président de Unowhy, défend son bébé : « Le PC est beau, il a un beau design, affirme-t-il. Ce n’est pas un vieux nanard [sic] ! C’est un produit tout-métal, pas du plastoc [re-sic] tout pourri. » Sur les soucis d’autonomie : « Ces appareils sont faits pour servir 8 heures. Mais ça dépend de l’usage qui en est fait, ça dépend de quand l’élève l’a chargé… » L’entrepreneur concède toutefois une marge de progression à ce niveau-là : « On va mettre en place des distributeurs d’énergie dans les lycées, en début d’année prochaine. »