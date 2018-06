Loi alimentation: le festin des lobbys

C’est leur victoire la plus emblématique. Les lobbys de l’agrochimie et le syndicat agricole FNSEA ont fait annuler l’interdiction d’ici trois ans du pesticide glyphosate, contre la promesse d’Emmanuel Macron, lors de l’examen de la loi alimentation, votée cette semaine à l’Assemblée. Mais chimistes et industriels de la bouffe ont remporté bien d’autres victoires, au point de remporter le match par KO, raconte le site d’information Les Jours.