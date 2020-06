Le chantage à l’emploi s’impose comme politique économique

Place au chantage à l’emploi. Bruno Le Maire a annoncé ce 2 juin que la contraction du PIB attendu par le gouvernement serait finalement de 11 %, contre les 8 % prévus jusqu’ici. De son côté, la ministre du travail Muriel Pénicaud s’attend à une remontée à plus de 10 % du taux de chômage, ce qui lui ferait atteindre les plus hauts niveaux de 2015 (10,4 %) et même de 1997 (10,7 %). La crise sociale prend donc la place de la crise sanitaire et, avec elle, la violence à l’encontre du monde du travail.