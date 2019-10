Cinq morts dans une attaque au couteau à la préfecture de Paris

La veille, plusieurs milliers de policiers manifestaient entre la place de la Bastille et celle de la République avec un mannequin pendu à une corde, des cercueils en carton-pâte et des policières en tenue de deuil pour rappeler que cinquante-deux policiers s’étaient suicidés depuis le début de l’année. Vingt-quatre heures plus tard, il y a cinq morts de plus, cette fois dans le cadre d’une tuerie rarissime dans l’histoire de la police.