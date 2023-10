C’estC’est un procès compliqué qui doit s’ouvrir, mardi 3 octobre, devant la 16ᵉ chambre du tribunal correctionnel de Paris. D’un côté, la défense des prévenus dénonce un procès aux relents politiques, qui n’est pas sans rappeler, selon elle, le fiasco de l’affaire de Tarnac. De l’autre, un dossier judiciaire qui entend, avec ses forces et ses faiblesses, faire condamner six hommes et une femme pour « association de malfaiteurs terroriste » à l’issue de trois semaines de débats. Et, au-dessus, ou plutôt à côté, un contexte français de chasse aux sorcières lancée par le gouvernement, tendant à criminaliser toute action de militants venus de mouvances d’extrême gauche.