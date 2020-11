Loi Asap: au mépris de la Constitution, une ministre fait pression sur des députés

André Chassaigne n’en revient pas. « C’est révélateur d’une terrible inexpérience politique et d’un pouvoir qui se croit tout permis », dit-il. Dans un courrier adressé le 30 octobre au premier ministre Jean Castex, le président du groupe Gauche démocrate et républicaine (GDR) à l’Assemblée nationale, et ses collègues Valérie Rabault (Socialistes et apparentés) et Jean-Luc Mélenchon (La France insoumise – LFI) dénoncent les « pressions graves » exercées selon eux par Agnès Pannier-Runacher pour éviter un recours au Conseil constitutionnel sur le projet de loi d’accélération et simplification de l’action publique (ASAP).