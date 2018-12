"Gilets jaunes": Macron reporte sa visite en Serbie

3 décembre 2018 Par Par Agence Reuters

Emmanuel Macron a décidé de reporter sa visite en Serbie prévue mercredi et jeudi compte tenu de la "mobilisation actuelle" et des violences qui ont entaché la manifestation des "Gilets jaunes" samedi à Paris, ont annoncé lundi les présidences française et serbe.