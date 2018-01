Comment les renseignements ont étouffé leur raté après l’attentat de Saint-Etienne-du-Rouvray

Il s’est choisi pour pseudo « @Jayyed » et apparaît, le 17 juillet 2016, sur la chaîne « Haqq-Wad-Dalil » (La vérité et la preuve) qu’il administre depuis la messagerie électronique Telegram. L’autoportrait publié ce jour-là le montre vêtu d'une veste de camouflage et porteur d'un turban de couleur noire. Le jeune homme qui se cache derrière le pseudo de « @Jayyed » et une photo floue s’appelle en réalité Adel Kermiche.