L’article est barré en en-tête de cette mention « exclusif ». Le mot n’est pas superflu tant le récit que Le Figaro Magazine dresse de la vie d’Emmanuel Macron dans le palais de l’Élysée est complaisant et, involontairement, un tantinet grotesque. L’article ne retiendrait sans doute guère l’attention en d’autres circonstances, mais, dans le cas présent, sa lecture n’est pas dénuée d’intérêt, car Emmanuel Macron s’est prêté au jeu et a livré quelques confidences à son auteure. Ce qui donne un relief inattendu au récit : on a l’impression de lire un autoportrait passablement vaniteux.