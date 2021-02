L’avocat de Balladur aux juges: «N’espérez pas convaincre l’opinion»

Au dernier jour de leur procès devant la Cour de justice, Édouard Balladur et François Léotard ont préféré garder la chambre. À l’heure qu’il est, Léotard doit jeter un œil sur les quatre moutons qui piétinent l’herbe de sa pelouse à Fréjus, et Balladur réfléchir peut-être à son 24e livre – son dernier avec Alain Duhamel s’était intitulé Grandeur, déclin et destin de la Ve République. « Nous n’aurons pas le dernier mot des prévenus », a averti le président Dominique Pauthe, sans provoquer d’émotion.