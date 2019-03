Le géant chinois Fosun a failli s’offrir Zidane et les Girondins de Bordeaux

Il est l’un des plus grands footballeurs de tous les temps, champion du monde (1998) et champion d’Europe (2000) avec l’équipe de France. Zinedine Zidane est aussi l’un des meilleurs entraîneurs de l’histoire, devenant, en 2018, le premier à remporter trois Ligues des champions consécutives avec le Real Madrid. Et pourtant, le parcours de Zizou, depuis sa retraite sportive en 2006, aurait pu être bien différent, et le mener vers son ancien club des Girondins de Bordeaux. C’est ce que révèlent les documents Football Leaks, obtenus par Der Spiegel et analysés par notre partenaire Mediacités en partenariat avec Mediapart et l’EIC.