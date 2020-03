A Forcalquier, la campagne à l’ombre de Christophe Castaner

Forcalquier (Alpes-de-Haute-Provence), envoyé spécial.– Les réunions s’enchaînent à la permanence de la liste Forcalquier en commun, place du Palais. Composée d’hommes et de femmes pour qui il s’agit, dans la plupart des cas, de leur première expérience électorale, cette liste citoyenne qui se classe dans le camp des « divers gauche » est à l’image de ce local prêté par un sympathisant et dont l’aménagement, coquet, est fait de bric et de broc. Mais elle a dynamité la bataille des municipales à Forcalquier.