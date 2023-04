Depuis la candidature Zemmour, la violence d’extrême droite se déchaîne sur les universités

Tags racistes et xénophobes, menaces de mort, guets-apens et agressions d’étudiants… Des groupuscules d’extrême droite sévissent de plus en plus souvent aux abords des facs, voire à l’intérieur. Mediapart a enquêté sur cette jeunesse fasciste qui veut « reprendre les universités, expulser les gauchistes ».