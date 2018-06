Anticor dépose plainte contre Alexis Kohler pour prise illégale d’intérêts et trafic d’influence

L’association Anticor a déposé plainte, lundi 4 juin, contre Alexis Kohler pour prise illégale d’intérêts et trafic d’influence auprès du parquet national financier. Dans sa plainte, l’association, reprenant de nombreux faits révélés par nos enquêtes, rappelle que l’actuel secrétaire général de l’Élysée a des liens familiaux étroits avec la famille Aponte, fondatrice et principale actionnaire de l’armateur italo-suisse Mediterranean Shipping Company (MSC) : la mère d’Alexis Kohler, Sola Hakim, est la cousine germaine de Rafaela Aponte. De plus, MSC est le principal client des chantiers navals de Saint-Nazaire (alors STX France) dont l’État français détient 33 % du capital.