Le plan compétences renforcé par un volet "inclusion"

4 juin 2018 Par Par Agence Reuters

La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a annoncé lundi à Strasbourg le lancement d’un appel à projet pour développer et multiplier les initiatives innovantes en matière d’insertion des personnes les plus éloignées de l’emploi et de la formation.