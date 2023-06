Crise du logement : « Je me sens comme un rebut de cette société »

« Mon« Mon amoureuse et moi avons tenté il y a quelques années de former une famille recomposée, comme on dit : Isabelle avec ses deux enfants qu’elle élevait seule dans un trois-pièces à Nice et moi avec le mien à la montagne à 80 kilomètres d’elle », raconte Alain, régisseur son. Le couple doit juste trouver un logement pour se rapprocher.