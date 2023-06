Gauche(s) Reportage

Dix ans après la mort de Clément Méric, l’antifascisme en ébullition

Manifestation, colloque, concerts, hommages aux morts… Le mouvement antifasciste s’enrichit de nouveaux collectifs et réfléchit à sa stratégie face à des groupes fascistes de plus en plus visibilisés et une extrême droite de plus en plus institutionnalisée.