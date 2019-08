Deux ans après leur élection, trois députés insoumis de Seine-Saint-Denis face à leur bilan

En 2017, Jean-Luc Mélenchon réussit la plus grosse surprise du premier tour de l’élection présidentielle : 7 millions d’électeurs rassemblés, un score très honorable de 19,58 % et un second tour qui lui passe sous le nez à 600 000 voix près. Pour concrétiser l’essai, le candidat et son mouvement, La France insoumise, fixent les législatives comme une priorité. L’objectif est clair : débarquer en masse à l’Assemblée nationale et constituer le principal groupe d’opposition de gauche à Emmanuel Macron, fraîchement élu.