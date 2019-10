Bernard Arnault recrute l’ex-conseiller spécial d'Emmanuel Macron

Il n’a pas eu qu’à « traverser la rue », mais c’est tout comme. Selon les informations de Mediapart, l'ancien conseiller d'Emmanuel Macron Ismaël Emelien, grand manitou de la campagne présidentielle, également mis en cause dans l'affaire Benalla, vient d'être recruté par le géant français du luxe LVMH. Six mois après son départ de l'Élysée, Ismaël Emelien est le nouveau conseiller du numéro un mondial du luxe et de son patron Bernard Arnault, troisième fortune mondiale.