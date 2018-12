Gilets jaunes: Macron fragilisé sur tous les plans

4 décembre 2018 Par Par Agence Reuters

Forcé de céder face à la révolte des "Gilets jaunes" et son cortège de violences, Emmanuel Macron est fragilisé politiquement, sa capacité à réformer et sa trajectoire budgétaire sont menacées et son poids à l'international affecté.