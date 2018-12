La Suède n'aura plus ni pièces ni billets dans 5 ans, dit la banque centrale

4 décembre 2018 Par Par Agence Reuters

La Suède n'aura probablement plus de billets et de pièces de monnaie d'ici cinq ans au plus, a prédit mardi Cecilia Skingsley, vice-gouverneure de la banque centrale.