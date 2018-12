Les gouvernants doivent davantage valoriser la qualité de l'emploi, dit l'OCDE

4 décembre 2018 Par Par Agence Reuters

Les pays qui affichent les meilleurs résultats en terme de croissance durable sont ceux qui valorisent la qualité des emplois et incluent le plus grand nombre dans le marché du travail, révèle une étude de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) publiée mardi.