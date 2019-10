Contre l’islamophobie, pour une ligne claire à gauche

«Nous savons […] que pour certains partis et courants de la gauche, la question du rapport aux musulman·e·s, à l’islam et à tout ce qui y est lié est un angle mort de la lutte contre le racisme », écrivent dans Libération des élu·e·s et militant·e·s de toute la France. Elles et ils appellent tous les mouvements « qui se réclament des valeurs progressistes » à « avoir une ligne claire ».