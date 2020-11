Sans consensus ni contrôle, le gouvernement prolonge l’état d’urgence sanitaire

Debout dans l’hémicycle, Olivier Véran s’adresse aux députés. Il raconte Corbeil-Essonnes, dont il revient tout juste, évoque son hôpital, qu’il a visité avec le premier ministre. Le ministre de la santé cite l’exemple de deux patients en réanimation, deux hommes respectivement âgés de 28 et 35 ans. Et puis, d’un coup, il s’emporte, fronce les sourcils, agite ses fiches, trébuche tellement il parle vite, élève la voix à des hauteurs qu’on ne lui connaissait pas : « C’est ça, la réalité, mesdames et messieurs les députés ! Si vous ne voulez pas l’entendre, sortez d’ici ! »