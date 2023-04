Classes fermées, baisse des moyens : sur le terrain, l’argument démographique ne passe pas

ÀÀ la rentrée 2023, le ministère de l’éducation nationale prévoit de supprimer un peu plus de 2 200 classes dans les écoles primaires françaises (soit 1 117 emplois en moins), sauf arbitrages de dernière minute. Un choix « inédit, et assez sanglant », pour la porte-parole du SNUipp-FSU, Guislaine David. Les mobilisations mêlant enseignant·es, parents d’élèves et élu·es se multiplient contre ces fermetures, surtout dans les régions les plus touchées, dans le nord de la France, en Normandie, à Paris et sa banlieue, mais également en zone rurale ou périurbaine, comme en Bretagne.