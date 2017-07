Un an – presque jour pour jour – après sa survenue, le décès d’Adama Traoré n’en finit pas de se complexifier. Plusieurs éléments cruciaux, notamment médicaux, ont été attendus pour espérer faire la lumière sur le décès du jeune homme entre les mains des gendarmes.



Le 4 juillet au soir, Le Parisien explique sur son site que la cause du décès d'Adama Traoré est bel et bien établie : il est mort des suites d'une asphyxie. C'est la conclusion de la contre-expertise, datée du 22 juin, rendue par deux médecins. Seulement, Le Parisien est allé un peu vite en besogne et en fait une lecture partiale et tronquée, ainsi que le révèle Libération.