Bayrou, Dussopt et Dupond-Moretti : la folle rentrée judiciaire des hommes du président

OutreOutre les écueils politiques, économiques et sociaux qui affleurent déjà sur sa route de rentrée, Emmanuel Macron et le gouvernement d’Élisabeth Borne vont devoir affronter du gros temps dans le domaine judiciaire. L’automne et la fin de l’année seront en effet rythmés par trois procès au cours desquels des éminences macroniennes comparaîtront devant un tribunal, avec cette particularité que le président de la République leur a conservé son entière confiance, et les a parfois même promues.