«Ce«Ce livre aurait pu s’appeler L’Enfant-chiffre », écrivent Daphné Gastaldi et Mathieu Périsse, les deux auteurs de l’ouvrage finalement intitulé Le Prix du berceau, à paraître le 8 septembre 2023 aux éditions du Seuil, dont notre partenaire Mediacités publie ci-dessous les bonnes feuilles. Il constitue l’aboutissement d’une enquête commencée il y a un an dans les colonnes de Mediacités. Quelques mois après le décès d’un enfant dans une crèche du groupe People&Baby à Lyon, nous lancions un appel à témoignages dont le succès nous a surpris. En quelques jours, plus de 130 personnes, parents ou salariés de crèches pour l’essentiel, nous ont partagé leurs ressentis, préoccupations et, parfois, leurs grandes souffrances professionnelles.