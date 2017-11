«Anéantir l’idée d’un désir masculin irrépressible»

L’ethnologue et anthropologue Françoise Héritier n’a cessé de déconstruire les idées reçues sur le masculin et le féminin. Dans un grand entretien accordé au journal Le Monde, elle évoque son enfance, ses premières perceptions de l’injustice entre les sexes, et ses réflexions sur la nécessité d’en finir avec l’idée de « pulsions incontrôlables » masculines.