Ali Benarbia, ancien joueur et consultant, rattrapé par le fisc

Ali Benarbia est bien connu des fans de foot. L’international algérien était l’un des meilleurs milieux offensifs de la Ligue 1 dans les années 1990 : champion de France sous les couleurs de l’AS Monaco puis des Girondins de Bordeaux, il a rejoint le PSG en 1999 et Manchester City deux ans plus tard. Il a ensuite réalisé une lucrative fin de carrière au Qatar entre 2003 et sa retraite sportive en 2006, à l’âge de 37 ans. Ali Benarbia est alors resté dans le richissime émirat gazier, où il est devenu consultant pour la chaîne Al Jazeera et conseiller de la fédération qatarie de football, selon RFI.