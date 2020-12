Nucléaire: la sécurité percée d’EDF

Ce sont des documents plus que sensibles, susceptibles de mettre en péril les dizaines de milliers de personnes qui vivent aux alentours du site nucléaire de Flamanville. Ces fichiers ne sont en théorie consultables que par certains professionnels, sélectionnés pour leur sérieux, validés par la préfecture et habilités par EDF. Pourtant, ils nous sont parvenus, en très grand nombre, via Greenpeace, à l’initiative d’une personne qui fait ainsi savoir au grand public que les procédures censées garantir la confidentialité des secrets de la sécurité nucléaire ne sont, en réalité, pas respectées.