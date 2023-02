À Strasbourg, des étudiantes en théologie dénoncent les violences sexistes d’un enseignant

StrasbourgStrasbourg (Bas-Rhin).– « J’étais fascinée. Tellement heureuse d’avoir des dialogues philosophiques et intelligents. En fait, j’étais hyper flattée qu’un intellectuel s’intéresse à moi. » Julia* est une étudiante de 22 ans, lorsque Michaël Langlois, 36 ans, maître de conférences de la faculté de théologie protestante de Strasbourg, entame une relation avec elle. Nous sommes au printemps 2012. Quelques mois plus tard, Julia vient à l’université de Strasbourg. Leur relation amoureuse, secrète, durera un an. « Un an de souffrance, de mal-être, une descente aux enfers », souffle la jeune femme, désormais âgée de 32 ans. « Cette année-là, j’ai été détruite de l’intérieur. »