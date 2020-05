Gestion de la crise sanitaire: les plaintes affluent à la CJR et dans les tribunaux

Médecins, infirmières, aides-soignantes, malades ou parents de victimes, candidats aux municipales, policiers, détenus… des plaintes en rapport avec l’épidémie de coronavirus affluent dans tous les tribunaux de France, le plus souvent pour dénoncer l’incurie du gouvernement et des décideurs publics, qu’il s’agisse de la pénurie de masques et de matériel de protection ou encore du maintien du premier tour des élections municipales.