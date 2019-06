Radiographies multiples de vertigineuses inégalités

Depuis quelque temps, Emmanuel Macron n’évoque plus guère sa pseudo-théorie du ruissellement, selon laquelle la bonne fortune des plus riches ferait, par porosité, les affaires de toute la société, y compris des plus pauvres. Sans doute le contexte de la crise sociale historique que traverse la France ne s’y prête guère. Au demeurant, elle est démentie par les faits.