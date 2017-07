Un grand projet peut en chasser d’autres. En inaugurant les nouvelles lignes ferroviaires à grande vitesse vers Rennes et Bordeaux le 1er juillet, Emmanuel Macron a surpris en déclarant que « la réponse aux défis de notre territoire n’est pas aujourd'hui d'aller promettre des TGV ou des aéroports de proximité à tous les chefs-lieux de département de France ». Aucun nom d’infrastructure n’a été cité mais les opposants et partisans du projet d’aérogare le plus célèbre de France, celui de Notre-Dame-des-Landes, s’interrogent depuis sur la portée de la phrase présidentielle. Pour l’atelier citoyen, un collectif de contre-expertise favorable à la rénovation de l’actuel aéroport, avec quarante-cinq minutes gagnées sur le trajet Paris-Rennes et quinze minutes sur le Paris-Nantes : « L’aéroport NDDL devient de plus en plus inutile. »