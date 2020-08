Tests Covid-19: un dépistage massif impossible et décrié

1,3 million. C’est le nombre de Franciliens qui ont reçu un bon pour un test PCR Covid-19 en juillet. Depuis, les habitants des 32 villes d’Île-de-France concernées se sont rués dans les laboratoires d’analyse médicale. On retrouve les mêmes images que devant les centres de dépistage en Mayenne, le département avec le taux d’incidence le plus élevé en métropole, où l’agence régionale de santé (ARS) a décidé de tester les 300 000 habitants de plus de 10 ans.