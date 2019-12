A Toulouse, la justice condamne sévèrement Odile Maurin, égérie locale des gilets jaunes

Odile Maurin, la militante toulousaine, figure des gilets jaunes et présidente de Handisocial, a été condamnée vendredi soir à deux mois de prison avec sursis et à un an d'interdiction de manifester pour des faits de « violences » contre des policiers. Au terme d'un procès où la fracture est apparue béante entre le peuple en colère et les institutions policières et judiciaires.