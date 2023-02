ÀÀ Villeron, dans un petit village du Val-d’Oise près de Roissy-en-France, plusieurs habitant·es se félicitent encore de leur action qui a eu lieu dimanche dernier. Des associations dénoncent « une expédition punitive » et « un acte totalement illégal », mais celles et ceux qui ont participé se disent fiers et assument. « On avait déjà organisé un rassemblement pacifique le 30 janvier en guise d’avertissement. Là, notre objectif était clairement de faire partir ces Roms et on a réussi », lâche Sylvie, 53 ans, l’une des villageoises les plus mobilisées contre l’installation d’un campement dans le bois de la commune.