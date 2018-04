Fichés par l’extrême droite: «Ce n’est pas que virtuel»

« Repérer, identifier, détruire. » Depuis plusieurs mois, un site internet d’extrême droite diffuse des « notes de renseignement », fichant des militants « soutenant activement l’immigration clandestine » en Bretagne. Enseignant membre du Mrap (Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples), fonctionnaire adhérent à l’association Un toit c’est un droit, archiviste militante homosexuelle, étudiante féministe… Le spectre est large. Les membres des organisations de soutien aux migrants sont les plus représentés. Mais les « fiches » concernent aussi des militants LGBT, des responsables syndicaux et des citoyens, ciblés pour leurs activités artistiques ou de recherches.