Elle a très longuement conseillé le président Nicolas Sarkozy, qu’elle a vu lorgner de plus en plus vers les électeurs du Front national. Pourtant, aujourd’hui, Emmanuelle Mignon alerte, dans un entretien au Point, sur la stratégie orchestrée par le président de la République et son parti de se présenter comme seul recours contre le parti d’extrême droite, devenu le RN.